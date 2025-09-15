Путин об уклонении от налогов, снижении инфляции и динамике ВВП
Путин заявил, что меры по снижению инфляции дают результат
15 сентября президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На нем он заявил об эффективности мер по снижению инфляции, задался вопросом о том, достаточны ли нынешние темпы роста ВВП, и рассказал о готовности РФ пройти по «острому лезвию»в экономике. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин во время совещания
Фото: пресс-служба президента РФ
- Меры по снижению инфляции дают результат, траектория снижения этого показателя ниже прогнозов правительства и Банка России.
- В июле годовой рост потребительских цен составлял 8,8%, в августе — уже в 8,1%.
- По данным Минэкономразвития, в июле ВВП прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%.
- Общим мнением в руководстве страны было то, что России придется пройти «по острому лезвию»: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить.
- Стабильность государственных финансов зависит от ситуации в экономике.
- Меры бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики нужно связывать, настраивать их на поддержку и стимулирование роста.
- В зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов.
- Важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой, инвестиционной активности, позволяла обеспечить более динамичный, устойчивый рост.
- Мы должны не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а стремиться опережать ее динамику.