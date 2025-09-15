Путин об уклонении от налогов, снижении инфляции и динамике ВВП

15 сентября президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На нем он заявил об эффективности мер по снижению инфляции, задался вопросом о том, достаточны ли нынешние темпы роста ВВП, и рассказал о готовности РФ пройти по «острому лезвию»в экономике. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин во время совещания

