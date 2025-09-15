Путин: меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно связывать

Президент России Владимир Путин заявил, что бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику необходимо связывать между собой. Это, по его словам, приведет к экономическому росту в России.

«Для достижения этой цели нужно взаимно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, настраивать их, прежде всего, на поддержку и стимулирование роста. Я, вы знаете, говорил об этом уже в июне на Петербургском международном экономическом форуме»,— сказал господин Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

12 сентября на совещании ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика в этом и в следующем году продолжит рост, пусть и более медленными темпами. По ее словам, во II квартале рост ВВП идет ближе к нижней границе прогноза регулятора на 2025 год и достигает 1-2%.