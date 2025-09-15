Путин заявил об эффективности мер по снижению инфляции в России

Президент Владимир Путин заявил, что меры по снижению инфляции дают результат. На совещании в Кремле по экономическим вопросам он сообщил, что в июле рост потребительских цен оценивался в 8,8%, в августе — уже в 8,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«А сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и Банка России,— сказал Владимир Путин. — Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат».

Росстат зафиксировал дефляцию в России в августе на уровне 0,4%, что стало первым случаем с августа 2022 года. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% по сравнению с 8,79% в июле.