Путин потребовал бороться с уходом от налогов

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания.

«Конечно, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов»,— заявил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Такие меры позволяют «получить дополнительные доходы федерального бюджета», добавил он и предложил членам правительства обсудить «подходы в этой части».