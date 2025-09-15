Путин: экономика России должна пройти по острому лезвию

Президент России Владимир Путин заявил, что для роста российской экономики и снижения инфляции необходимо пройти «по острому лезвию». Это приведет к «мягкой посадке» экономической ситуации, о которой в правительстве говорят давно, отметил он.

«Соглашались (в правительстве.— “Ъ”) с тем, что это неизбежно приведет к охлаждению экономики, к ее, как мы говорили тогда, мягкой посадке. И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее»,— сказал господин Путин на совещании п экономическим вопросам в Кремле (цитата по сайту Кремля).

5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин сообщал, что стагнации в экономике России нет. Свое мнение глава государства подкрепил фактом продолжающегося процесса кредитования. Он отметил необходимость обеспечить мягкую, спокойную посадку для российской экономики.