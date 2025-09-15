Путин: стабильность государственных финансов зависит от ситуации в экономике

Президент Владимир Путин заявил, что стабильность государственных финансов прямо зависит от положения российской экономики. Он также сказал, что меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно «взаимно увязывать» и настраивать на стимулирование экономического роста.

«Стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России. И здесь нами обозначена главная цель, а именно — обеспечить необходимые для этого темпы роста»,— сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам (запись опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram).

Как добавил президент, экономика России должна опережать динамику глобальной экономики за счет раскрытия собственного потенциала. Он отметил, что за первые семь месяцев 2025 года рост ВВП составил 1,1%. «Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы»,— обратился глава государства к участникам встречи.

