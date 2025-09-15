Задержан житель Кубани, подкинувший свиную голову к мечети в Адыгее

В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту нарушения права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 2 ст. 148 УК РФ) в отношении жителя Краснодарского края 1982 года рождения. Как сообщили в Духовном управлении мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, подозреваемый задержан сотрудниками МВД при силовой поддержке Росгвардии и помещен в изолятор.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Расследование ведет следственное управление СК России по Республике Адыгея. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел 14 сентября. У мечети в ауле Козет Тахтамукайского района была обнаружена свиная голова. Духовное управление мусульман выразило благодарность властям и правоохранительным органам за оперативное реагирование и раскрытие преступления.

Вячеслав Рыжков