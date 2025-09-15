ДУМ Адыгеи назвало провокацией инцидент со свиной головой у мечети

В ауле Козет Тахтамукайского района Адыгеи неизвестный оставил на заборе местной мечети голову свиньи. Инцидент зафиксировала камера наблюдения: мужчина насадил голову на пику у калитки, снял происходящее на телефон и скрылся. Произошедшее прокомментировали в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Руководство управления осудило случившееся, назвав его провокацией, направленной на подрыв межнационального и межконфессионального согласия. В управлении подчеркнули, что жители региона сильны единством, и призвали не поддаваться на провокации.

Правоохранительные органы проводят проверку, ситуация находится под контролем МВД по Адыгее и региональных властей.

Вячеслав Рыжков