Бастрыкину доложат о причинах ДТП с гибелью двух подростков в Волгодонске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Волгодонске, в котором погибли две 17-летние самокатчицы. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 12 сентября в Волгодонске на пр. Строителей 22-летний Магомед Гапизов, находясь за рулем Audi A6, сбил 17-летних З. и Ф., пересекавших дорогу на одном электросамокате. Подростки ехали по пешеходному переходу на зеленый свет, сказано в сообщении. Оба скончались на месте происшествия.

В отношении Магомеда Гапизова, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», возбуждено уголовное дело ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц). По ходатайству следователя СУ МУ МВД России «Волгодонское», фигурант отправлен в СИЗО до 12 ноября.

Наталья Белоштейн