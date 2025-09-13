В Волгодонске в аварии погибли два несовершеннолетних самокатчика

В Волгодонске в ДТП погибли два несовершеннолетних самокатчика — 17-летние водитель и пассажир. Авария случилась вечером 12 сентября на проспекте Строителей.

Установлено, что 22-летний водитель «Ауди А6» проезжал перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент самокатчики пересекали дорогу на зеленый сигнал светофора, не спешившись при этом. В результате транспортные средства столкнулись.

В результате аварии несовершеннолетние самокатчики скончались до приезда скорой помощи.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Мария Хоперская