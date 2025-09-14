В Волгодонске арестовали подозреваемого в ДТП с двумя погибшими самокатчиками

Волгодонской районный суд Ростовской области избрал подозреваемому в ДТП с двумя погибшими самокатчиками Магомеду Гапизову меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Магомеда Гапизова подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ). По ходатайству следователя СУ МУ МВД России «Волгодонское» фигурант дела отправлен в СИЗО до 12 ноября.

По версии следствия, 12 сентября в Волгодонске на пр. Строителей 22-летний Магомед Гапизов, находясь за рулем Audi A6, сбил 17-летних З. и Ф., пересекавших дорогу на одном электросамокате. Подростки ехали по пешеходному переходу на зеленый свет, сказано в сообщении. Оба скончались на месте происшествия.

Мария Иванова