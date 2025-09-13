Свыше 900 тысяч свердловчан проголосовали за кандидатов в губернаторы к полудню

В Свердловской области за кандидатов в губернаторы проголосовали 915 100 человек (27,81% от общего числа избирателей) в очном и онлайн форматах, следует из данных избиркома на 15:00. Наибольший интерес к претендентам уральцы проявили в Свободном (48,52%), Таборах (45,93%), Уральском (41,84%), Слободо-Туринском (39,31%) и Байкаловском районах (38,76%), наименьший — в Арамили (17,01%), Первоуральске (17,2%), Белоярском (19,53%), Березовском (19,45%) и Полевском (19,92%). Явка в Екатеринбурге составила 22,65%.

По информации избиркома, поддержать кандидатов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из 3,3 млн избирателей в области решили 220 907 свердловчан, принять участие выборах очно — 694 193 уральцев. Днем ранее, 12 сентября, бюллетени в бумажном и электронном виде получили 716 тыс. человек (явка составила 21,77%).

Голосование за кандидатов в губернаторы началось 12 сентября в 8:00. Для желающих поддержать политиков очно избирком открыл 2 467 избирательных участков и изготовил 3 млн бумажных бюллетеней. С этим Свердловская область возглавила рейтинг российских регионов по числу заявлений об участии в ДЭГ (259 604). Голосование проходит в три дня — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

О намерении возглавить Свердловскую область заявили врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Пост главы Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев