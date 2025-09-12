Трамп: Россию ждет «серьезный удар» по банкам, торговле и нефтяному сектору

Президент США Дональд Трамп предупредил, что вскоре российская экономика будет поставлена под «санкционный удар». По его словам, новый пакет мер предполагает давление на банки, нефтяной сектор и торговлю с третьими странами.

«Это нанесет серьезный удар по банкам в виде санкций, а также будет связано с нефтью и тарифами»,— сказал господин Трамп, отвечая на вопрос, что подразумевается под мерами давления на Россию.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября. По его словам, меры, которые разрабатывались в координации с президентом США Дональдом Трампом, «окажут колоссальное давление на Россию». Цель рестрикций — «заставить» Москву пойти на прекращение огня.

Утром 12 сентября Великобритания и Япония расшили санкционные списки. Британское правительство пополнило списки 30-ю позициями. Под ограничения попали среди прочего «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» и предприятие химической промышленности «Анозит». Правительство Японии ввело санкции в отношении 48 организаций и 14 физлиц из России, среди которых миасский автозавод «Урал» и Челябинский кузнечно-прессовый завод.

Анастасия Домбицкая