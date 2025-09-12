FT: США предложит G7 ввести пошлины на Китай и Индию за покупку российской нефти

Администрация США намерена добиться от стран «Большой семерки» введения высоких пошлин на товары из Китая и Индии в ответ на закупки ими российской нефти. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, это часть усилий Дональда Трампа по принуждению Москвы к мирным переговорам с Украиной.

Инициатива будет обсуждаться 12 сентября на видеоконференции министров финансов G7. Вашингтон предлагает ввести тарифы в размере от 50 до 100%. «Покупки китайской и индийской нефти у России финансируют военную машину Путина и продлевают бессмысленные страдания украинского народа»,— заявил изданию представитель Минфина США.

В ЕС скептически оценили предложение, опасаясь экономических последствий и ответных мер. Брюссель, надеясь на сделку с Нью-Дели, вместо этого предлагает ужесточить санкции против российских энергокомпаний. Канада, председательствующая в G7, подтвердила, что встреча посвящена новым мерам давления на Россию. Ранее FT сообщала, что президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз увеличить до 100% пошлины на товары из Китая и Индии.