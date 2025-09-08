Министр энергетики США: отказ ЕС от нефти и газа РФ приблизит решение о санкциях
Прекращение Евросоюзом импорта российской нефти и газа может способствовать принятию США решения в пользу санкций против России, сообщает Financial Times. Такой сценарий министр энергетики США Крис Райт допустил в интервью накануне переговоров с представителями ЕС, на которых стороны планируют обсудить планы по отказу от российских энергоносителей. По его словам, это приблизит конец конфликта на Украине.
Министр энергетики США Крис Райт
Фото: Brian Snyder / Reuters
«Безусловно»,— сказал Крис Райт в ответ на вопрос, окажет ли положительное влияние на решение США занять еще более жесткую позицию по антироссийским санкциям решение европейцев не закупать российские газ и нефть.
По словам господина Райта, прекращение поставок российских энергоносителей в Европу может способствовать достижению «большой цели администрации (Дональда. — "Ъ") Трампа и, судя по всему, ЕС, положить конец войне между Россией и Украиной». «Россия финансирует свою военную машину за счет экспорта нефти и природного газа, и если вы запретите Европе закупать их, это сократит их доходы»,— пояснил министр энергетики США.
При этом Крис Райт отметил, что США хотели бы видеть европейцев в числе покупателей американского сжиженного природного газа, бензина и других ископаемых видов топлива. По его словам, закупки американских энергоносителей позволят выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС, которое предусматривает закупку ЕС энергоносителей в США на сумму $750 млрд к концу 2028 года.
Ранее AFP сообщило, что 8-9 сентября спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан проведет в Вашингтоне переговоры с американской стороной по вопросу санкций в отношении России. Стороны среди прочего обсудят содержание 19-го пакета европейских рестрикций в отношении России.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны Евросоюза рассматривают введение 19-го пакета антироссийских санкций, который затронет примерно шесть банков и энергетических компаний РФ.