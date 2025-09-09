Санкции не боятся вторичности

Шесть российских банков, криптобиржи и платежные системы могут попасть в новый пакет санкций ЕС, сообщает Bloomberg. Кроме того, как отмечает агентство, европейские рестрикции могут коснуться торговли нефтью из РФ, а также впервые может быть применен механизм вторичных санкций против Казахстана и Китая. Эксперты называют меры экономически малоэффективными, однако отмечают, что потенциально они могут привести к обострению между ЕС и Пекином. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, что в рамках нового пакета обсуждаются вторичные санкции, ранее упоминала и глава евродипломатии Кая Каллас. Впрочем, она признавала, что принимать новые меры становится все сложнее. Европейские дипломаты чего-то принципиально нового в 19-м пакете не ожидают, отмечает Politico, за исключением запрета на реэкспорт через третьи страны. Под вторичные ограничения может попасть, в частности, Казахстан. В последние годы страны СНГ стали главными центрами реэкспорта в Россию санкционной продукции. В результате цены на европейские товары могут вновь подскочить, считает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «Это же такая игра в казаки-разбойники, которая продолжается как минимум с 2014 года. В свое время еще и Советский Союз в этом активно участвовал. Есть страны, которые сознательно идут на то, чтобы закупать какие-то товары, допустим, в Европейском союзе, а потом делать так, чтобы эти товары через несколько фильтров попадали в Россию. Безусловно, их доступность сократится еще больше. Вопрос в том, сколько в это нужно вложить усилий и сколько за это заплатить денег. Это будет ощутимый рост, может быть, даже в разы».

В этот раз ЕС планирует согласовать меры давления на Россию с США. Это подтвердил и Дональд Трамп, указав, что готов перейти ко «второму этапу» антироссийских рестрикций. Но, видимо, с оговоркой. Как допустил министр энергетики Крис Райт, Вашингтон усилит давление на Москву, если европейцы откажутся от закупок российской нефти и газа. Альтернативой, по его словам, могут стать американские СПГ, бензин и другие продукты от «надежных партнеров и союзников». Впрочем, едва ли это можно назвать выгодной сделкой. Но и у Трампа нет эффективных механизмов экономического давления на Россию, указал директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Даже если вторичные санкции будут введены, это уже не подействует. Давление на теневой флот на длинной дистанции показало свою неэффективность. Речь, по сути, идет о СПГ, и решения должны принимать страны, его импортирующие. Это в основном Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания. Они вроде бы согласовали позицию, что откажутся от российского сырья к концу 2027 года, и ускорить этот процесс будет сложно.

Государства, получающие трубопроводный газ и нефть (Венгрия и Словакия), убедить не удастся. Выгода сомнительна. Экономически американскому СПГ с российским конкурировать непросто. То есть речь идет о политическом давлении».

При этом 19-й пакет может возыметь эффект политический. По данным Financial Times, европейцы якобы обсуждают вторичные санкции против Китая за импорт российских нефти и газа. При этом Пекин — экономический партнер не только России, но и ЕС. И рубить этот сук Брюссель будет с большой осторожностью, отмечают эксперты. Тем более и у КНР целый арсенал потенциальных ответных мер, подчеркнул заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «В отличие от Соединенных Штатов, Евросоюз зависит не только от торговли с Пекином, но и от китайских инвестиций. В условиях угрожающей рецессии это очень серьезный вопрос. У них нехватка капитальных вложений. Меры со стороны КНР могут последовать по многим направлениям: и ограничения, связанные с тарифами, и сокращение экспорта тех же самых редкоземельных металлов или благородных газов. Это необходимо для выпуска высокотехнологичной продукции. То же самое производство электромобилей будет страдать от этого и многое другое. Так что Китай может им сильно испортить жизнь».

При этом в 18-й пакет европейских санкций за сотрудничество с Россией уже попали два небольших китайских банка в «тестовом режиме» расширения рестрикций против Пекина, отмечает Financial Times. Тогда Китай ввел ответные меры против банков ЕС, литовских Urbo и Mano. Тоже, вероятно, в пробном формате.

Екатерина Вихарева