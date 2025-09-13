Свыше 85% участников ДЭГ отдали голос на выборах главы Свердловской области
Более 85% избирателей от общего числа зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поддержали кандидатов в губернаторы Свердловской области за 31 час выдачи бюллетеней в онлайн-формате, следует из информации на портале наблюдения за ДЭГ. На момент публикации свой голос отдали 221 219 свердловчан из 259 604 заявившихся на ДЭГ уральцев.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
С учетом свердловчан, которые поддержали кандидатов очно на участках, за первые сутки в регионе проголосовали 716 тыс. человек из 3,3 млн избирателей (явка — 21,77%). Наибольший интерес к выборам проявили жители Свободного (42,66%), Камышловского района (40,73%) и Волчанска (37,07%), наименьший — в Арамили (11,15%), Первоуральске (11,63%) и Полевском (13,11%). Явка в Екатеринбурге составила 18,18%.
Голосование за кандидатов в губернаторы началось в 8:00. Для желающих поддержать политиков очно избирком открыл 2 431 постоянных и 36 временных избирательных участков и изготовил 3 млн бумажных бюллетеней. С этим Свердловская область возглавила рейтинг российских регионов по числу заявлений об участии в ДЭГ, опередив Ростовскую область (258,1 тыс.) и Чувашию (198,7 тыс.). Члены избиркомов будут принимать бюллетени для голосования в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.
О намерении возглавить Свердловскую область заявили врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Пост главы Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
