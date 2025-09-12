«Аэрофлот» введет на некоторых рейсах в Краснодар более вместительные самолеты

Авиакомпания «Аэрофлот» заменит на части рейсов в Краснодар самолеты Airbus A320 на более вместительные Airbus A321. Это решение связано с высоким спросом: загрузка первого рейса 17 сентября уже превышает 60%, а всего на семь направлений продано более 6,6 тыс. билетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На новых рейсах пассажирам будет доступно 16 мест в бизнес-классе и 167 — в экономе. Полеты из Москвы в Краснодар займут около четырех часов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что открытие аэропорта Краснодара может снизить цены на перелеты в Сочи и Геленджик.