Главные новости за 12 сентября. Кавказ

Олимпийского чемпиона по борьбе Заурбека Сидакова и двух его товарищей по сборной России выпустили из аэропорта Загреба после многочасовой проверки накануне старта чемпионата мира.

Скончался олимпийский чемпион 1996 года и заслуженный мастер спорта России по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин.

В результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе ПОГИб еще один человек. Предварительная причина аварии — сход тросса с ролика одной из опор. Число пострадавших в результате случившегося выросло до девяти человек.

В школах Ставропольского края планируют избавиться от третьей учебной смены.

Власти Ставропольского края приняли решение обратиться в Федеральную антимонопольную службу из-за серьезного увеличения стоимости бензина. За две недели цена в регионе выросла на 8,5%.

В Карачаево-Черкесии поисково-спасательные отряды ищут туриста, который упал в реку Ганадарай в Махарском ущелье. Пропавший турист приехал из города Ставрополь, регистрацию в подразделениях МЧС не проходил.