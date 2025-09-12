В аварии на канатной дороге на Эльбрусе погиб еще один человек

В результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе погиб еще один человек. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Тело погибшего нашли в небольшом водоеме уже после эвакуации людей на поляну Азау.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», предварительная причина аварии — сход тросса с ролика одной из опор. Число пострадавших в результате случившегося выросло до девяти человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Мария Хоперская