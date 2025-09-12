Олимпийский чемпион из Осетии Сидаков прошел многочасовую проверку в Загребе
Олимпийского чемпиона по борьбе Заурбека Сидакова и двух его товарищей по сборной России выпустили из аэропорта Загреба после многочасовой проверки накануне старта чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Фото: Федерация спортивной борьбы России
«Все нормально, их пропустили», — сообщил он.
Вместе с олимпийским чемпионом по вольной борьбе из Северной Осетии задержали Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова. Спортсмены прибыли в Хорватию для участия в мировом первенстве, которое пройдёт с 13 по 21 сентября.
«Держат в аэропорту для проверок уже несколько часов. Просто издеваются. Нормальный европейский подход. Организаторы чемпионата пытаются помочь»,— обрисовал ситуацию Мамиашвили.
Позднее глава федерации подтвердил, что борцов пропустили.
Чемпионат мира стартует в Загребе 13 сентября.