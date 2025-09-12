Олимпийский чемпион из Осетии Сидаков прошел многочасовую проверку в Загребе

Олимпийского чемпиона по борьбе Заурбека Сидакова и двух его товарищей по сборной России выпустили из аэропорта Загреба после многочасовой проверки накануне старта чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация спортивной борьбы России Фото: Федерация спортивной борьбы России

«Все нормально, их пропустили», — сообщил он.

Вместе с олимпийским чемпионом по вольной борьбе из Северной Осетии задержали Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова. Спортсмены прибыли в Хорватию для участия в мировом первенстве, которое пройдёт с 13 по 21 сентября.

«Держат в аэропорту для проверок уже несколько часов. Просто издеваются. Нормальный европейский подход. Организаторы чемпионата пытаются помочь»,— обрисовал ситуацию Мамиашвили.

Позднее глава федерации подтвердил, что борцов пропустили.

Чемпионат мира стартует в Загребе 13 сентября.