На Ставрополье планируют избавиться от третьей смены в школах
В школах Ставропольского края планируют избавиться от третьей учебной смены. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров во время прямой линии 11 сентября.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Поводом для обсуждения стало обращение жительницы села Краснокумского Георгиевского округа. Она поинтересовалась, когда будет завершено строительство новой школы. Действующее учреждение, по ее словам, вынуждено работать в три смены.
Господин Владимиров поручил министерству строительства и архитектуры Ставропольского края подготовить предложение в краевой бюджет на следующий год и изыскать возможность завершить строительство школы.