На Ставрополье планируют избавиться от третьей смены в школах

В школах Ставропольского края планируют избавиться от третьей учебной смены. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров во время прямой линии 11 сентября.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поводом для обсуждения стало обращение жительницы села Краснокумского Георгиевского округа. Она поинтересовалась, когда будет завершено строительство новой школы. Действующее учреждение, по ее словам, вынуждено работать в три смены.

Господин Владимиров поручил министерству строительства и архитектуры Ставропольского края подготовить предложение в краевой бюджет на следующий год и изыскать возможность завершить строительство школы.

Наталья Белоштейн