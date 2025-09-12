В Доме журналистики открыли фотовыставку к 88-летию Краснодарского края
В Краснодаре в Доме журналистики начала работу выставка «Кубань: где каждый кадр — любовь», приуроченная к 88-й годовщине образования региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Экспозицию открыли вице-губернатор Анна Минькова и руководитель департамента информационной политики Галина Навазова. По словам замглавы Кубани, представленные снимки — это работы жителей, журналистов и профессиональных фотографов, которые «выражают свою любовь к региону через объектив камеры».
Выставка будет открыта до 19 сентября. В программе — мастер-классы, лекции и детский спектакль. Вход свободный.
Всего в честь юбилея края в регионе проведут порядка 1,5 тыс. тематических мероприятий.