В День образования Кубани запланировали более 1,5 тысячи мероприятий

В регионе 13 сентября отметят 88-ю годовщину образования Краснодарского края. Во всех городах и районах проведут более 1,5 тыс. тематических мероприятий: выставки, кинопоказы, экскурсии, конкурсы, концерты и акции, посвященные памятной дате, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В Сочи на ул. Интернациональной пройдет церемония поднятия флага края, в Новороссийске — концерт творческих коллективов «Милый сердцу край кубанский» в сквере Чайковского, в Краснодаре — праздничный концерт «Родная земля» в парке «Городской сад».

В Туапсе выступят местные музыкальные коллективы, а в Курганинском районе проведут торжественное вручение первых паспортов подросткам, достигшим 14 лет.

Жители региона смогут принять участие в спортивной акции «Сильная Кубань — спортивная Кубань», онлайн-акции «Миг в истории Кубани», а также в мастер-классах, викторинах, квизах, квестах, экологических субботниках и литературных вечерах. В школах края организуют открытые уроки по истории Кубани, уроки мужества, соревнования и праздничные линейки.

Анна Гречко