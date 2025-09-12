На участке «Сочи — Имеретинский курорт» запустят электрички с интервалом 30 минут

С 1 октября АО «РЖД», Минтранс Краснодарского края, администрация Сочи и ФТ «Сириус» совместно с АО «Кубань Экспресс-Пригород» рассмотрят переход на тактовое расписание движения поездов на участке «Сочи — Имеретинский курорт». Электропоезда будут курсировать каждые 30 минут, сообщила в ходе круглого стола АМОС начальник отдела стратегического развития и взаимодействия со СМИ АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По словам представителя компании, запуск тактовости позволит приблизить транспортную доступность к уровню Олимпийских игр 2014 года. Также «Кубань Экспресс-Пригород» разработал на платформе EasyTravel два аудиогида для пассажиров: один посвящен маршруту «Сочи — Имеретинский курорт», второй — «Сочи — Роза Хутор».

Кроме того, на 2026 год в инвестплан РЖД включено расширение платформ и реконструкцию остановочных пунктов, в том числе на направлении «Туапсе — Сочи».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что пассажиропоток пригородных поездов в Краснодарском крае за семь месяцев 2025 года достиг 11,5 млн человек.

Анна Гречко, Андрей Куценко