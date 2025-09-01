За семь месяцев пригородные поезда на Кубани перевезли 11,5 млн человек

Пассажиропоток пригородных поездов в Краснодарском крае за семь месяцев 2025 года достиг 11,5 млн человек, сообщает Business FM Краснодар со ссылкой на пресс-службу «Кубань Экспресс-Пригород». В среднем в сутки отправляется около 50 тыс. пассажиров, зимой их число снижается до 35 тыс., летом увеличивается до 100 тыс. человек.

На территории края курсируют 97,5 пар поездов, осуществляющих 194 рейса в сутки. Наибольшей популярностью пользуются маршруты Сочи — Имеретинский курорт, Сочи — Роза Хутор и Туапсе — Аэропорт.

Вячеслав Рыжков