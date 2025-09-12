В Краснодаре открылись 389 избирательных участков

В Краснодаре начались выборы губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы VIII созыва. В 8:00 мск открылись 389 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К работе приступили 6 тыс. членов избирательных комиссий. За ходом голосования наблюдают 4,5 тыс. человек: 1 тыс. — от кандидатов, 3,1 тыс. — от избирательных объединений и 388 — от субъектов общественного контроля.

Глава Краснодара Евгений Наумов проголосовал этим утром. Выбор он сделал на избирательном участке № 64–01 в библиотеке им. Шевченко в поселке Березовом.

«Участие в выборах — это проявление активной гражданской позиции, а для меня еще и семейная традиция», — отметил глава города.

На отдельных участках дежурят сотрудники МЧС и городской службы спасения. Все участковые избирательные комиссии имеют видеокамеры и металлодетекторы. 16 участков краевого центра оснащены электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней.

Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00. Маломобильные граждане смогут проголосовать как на оборудованных пандусами участках, так и дома. Для этого необходимо подать заявление в участковую избирательную комиссию до 13 сентября или в последний день голосования с 8:00 до 14:00.

Алина Зорина