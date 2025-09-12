Очищено более 1,2 тысяч км побережья после крушения танкеров

С начала спасательной операции очищено более 1,2 тыс. км береговой линии, включая повторные участки. Собрано свыше 181,5 тыс. т загрязненного песка и грунта. Об этом стало известно на заседании правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе под предводительством вице-премьера РФ Виталия Савельева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ходе работ водолазами совершено более 21,6 тыс. спусков, а с помощью телеуправляемых необитаемых аппаратов обследовано почти 10 тыс. кв. м дна. Собрано более 2 тыс. т замазученного грунта, при осмотре затонувших фрагментов утечек нефтепродуктов не выявлено.

Сейчас завершаются работы по погружению свай направляющих палов для установки коффердамов — погружено 44 из 48.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Арбитражный суд Краснодарского края признал согласованными действия судовладельца ООО «Каматрансойл» и фрахтователя ООО «Кама шиппинг» при нарушении сезона плавания потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера «Волгонефть-212».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Судна перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого попала в море. Топливо достигло побережья Крыма и Краснодарского края. Президент России Владимир Путин охарактеризовал инцидент как «экологическую беду».

Анна Гречко