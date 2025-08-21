Суд признал согласованными действия владельца и арендатора «Волгонефти-212»

Арбитражный суд Краснодарского края признал согласованными действия судовладельца ООО «Каматрансойл» и фрахтователя ООО «Кама шиппинг» при нарушении сезона плавания потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера «Волгонефть-212», сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Суд постановил взыскать с компаний солидарно сумму экологического ущерба в размере 49,4 млрд руб, а также 10 млн руб. госпошлины в доход федерального бюджета.

Резолютивная часть решения была оглашена 13 августа. Суд полностью удовлетворил иск Росприроднадзора к владельцу и арендатору судна.

Согласно заключению Межрегионального территориального управления ФСН по Южному федеральному округу, крушение произошло из-за нарушения капитаном и владельцем ограничений по сезону плавания, а также несоблюдения требований Минтранса России к квалификации и комплектации экипажа.

Суд установил, что ООО «Каматрансойл», собственник судна, осознавал использование судна с нарушениями, но не предпринимал меры для пресечения незаконной эксплуатации. ООО «Кама шиппинг», арендатор, также понимало грубое нарушение обязательных требований.

В совокупности это свидетельствует о наличии вины обеих компаний и обоснованности их солидарной ответственности. Дополнительно суд учел сведения Генпрокуратуры о том, что значительная часть долей уставного капитала обеих компаний принадлежит одному лицу, что подтверждает их взаимосвязь.

Доводы ответчиков о задержках выгрузки судна Единой системой управления движением судов морского порта Кавказ и наступлении шторма суд счел несостоятельными. Суд подчеркнул, что компании обязаны были самостоятельно принимать меры для обеспечения безопасности и соблюдения допустимого сезона плавания.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе, сообщает пресс-служба МЧС. Судна перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого попала в море. Топливо достигло побережья Крыма и Краснодарского края. Президент России Владимир Путин охарактеризовал инцидент как «экологическую беду».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что команда «Мостострой-11» «Нацпроектстроя» завершила изготовление и отгрузку металлоконструкций защитных сооружений (коффердамов), которые будут использованы для ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» у Керченского пролива.

Анна Гречко