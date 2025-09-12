ЧП в Анапе лишило турбизнес 700 млн рублей выручки

Загрязнение в Анапе стало ключевым фактором падения доходов туристической отрасли Краснодарского края. Об этом сообщил генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин в ходе круглого стола Ассоциации менеджеров отрасли сервиса (АМОС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

По словам эксперта, только в Анапе совокупные потери выручки составили около 700 млн руб., из которых 300 млн руб. остались в анапских отелях. Он отметил, что зимний сезон завершился уже в феврале, что сделало возврат инвестиций крайне затруднительным.

«Весной часть отелей так и не открылась, так как при загрузке ниже определенного порога каждый день работы генерировал убыток»,— пояснил господин Ромашкин.

Гендиректор «Дельфина» также добавил, что из-за низкого спроса операторам приходилось объединять соседние гостиницы: если для одного отдельно стоящего объекта загрузки не хватало, то три отеля рядом могли обеспечить минимально допустимый уровень

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодарского края выделят 50 млн руб. из резервного фонда на субсидии туристическим компаниям и предпринимателям, пострадавшим от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел 15 декабря 2024 года, когда два танкера класса «Волгонефть» — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение во время сильного шторма. В результате аварии в воду попало несколько тыс. т мазута, что привело к экологической катастрофе, загрязнению береговой линии на десятки км и гибели одного члена экипажа.

Анна Гречко, Андрей Куценко