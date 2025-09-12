МИД Франции: ЕС 15 сентября представит 19-й пакет санкций против России

Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, меры, которые разрабатывались в координации с президентом США Дональдом Трампом, «окажут колоссальное давление на Россию».

Фото: Abdul Saboor / Reuters Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро

«В понедельник Европейский союз <…> представит новый пакет санкций, который впервые с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, будет координироваться напрямую с ним»,— сказал глава французского МИД в эфире France Inter.

По его словам, новые ограничения «окажут колоссальное давление на Россию».

По словам господина Барро, рестрикция направлены прежде всего на то, чтобы «заставить» Москву согласиться на прекращение огня.

Утром 12 сентября Великобритания и Япония расшили санкционные списки. Британское правительство пополнило списки 30-ю позициями. Под ограничения попали среди прочего «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» и предприятие химической промышленности «Анозит». Правительство Японии ввело санкции в отношении 48 организаций и 14 физлиц из России, среди которых миасский автозавод «Урал» и Челябинский кузнечно-прессовый завод.

Ранее Reuters со ссылкой на анонимные источники в Евросоюзе сообщало, что Европейская комиссия (ЕК) рассматривает включение независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов в 19-й пакет санкций против России.

ЕС ввел 18-й пакет санкций против России в июле 2025 года. Тогда в него вошли компании из третьих стран, которые занимаются поставкой промышленных товаров в Россию. Европейцы запретили трансакции с двумя китайскими банками, а также ввели санкции против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии.

