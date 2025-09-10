ЕС может включить независимые китайские НПЗ в 19-й пакет антироссийских санкций

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает включение независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов в 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в Евросоюзе.

Сейчас Еврокомиссия изучает, какие китайские НПЗ закупали нефть, которую перевозили подсанкционные суда российского теневого флота. Источник Reuters не сообщил, о каких компаниях идет речь. ЕК может представить новый пакет санкций уже 12 сентября.

Как сообщает агентство, в будущий пакет могут также войти банки двух стран Центральной Азии.

ЕС ввел 18-й пакет санкций против России в июле 2025 года. Тогда в него вошли компании из третьих стран, которые занимаются поставкой промышленных товаров в Россию. Европейцы запретили трансакции с двумя китайскими банками, а также ввели санкции против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии.

