Британия добавила 30 позиций в санкционный список по России

Правительство Великобритании расширило список антироссийских санкций на 30 позиций, отмечается на сайте правительства. В него вошли в том числе «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» и предприятие химической промышленности «Анозит».

«30 компаний были добавлены в сводный список, теперь подлежат заморозке активы, вводятся санкции в отношении трастовых услуг»,— отмечается в документе. Также британское правительство внесло в список антироссийских санкций 70 поправок.

В конце августа Великобритания уже расширяла российский санкционный список: в него попали пять организаций и три физических лица. Меры вводили с мотивировкой помешать России обходить ранее введенные ограничения через киргизские криптовалютные сети.

3 сентября в санкционный список включили Аймани Кадырову, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, и командира полка полиции спецназначения республики Замида Чалаева.