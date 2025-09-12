Япония ввела санкции против миасского завода «Урал» и ЧКПЗ

Правительство Японии ввело санкции в отношении 48 организаций и 14 физлиц из России, среди которых есть миасский автозавод «Урал» и Челябинский кузнечно-прессовый завод, следует из пресс-релиза Министерства иностранных дел страны.

Предприятиям установили ограничения по платежам и операциям с капиталом, которые теперь будут допускаться только по специальному разрешению иностранного ведомства. Среди других организаций и физических лиц, попавших под санкции, — детский международный лагерь «Артек», «Движение первых», Фонд Ахмата Кадырова и его президент Аймани Кадырова, компании ОЭЗ «Алабуга», Тульский оружейный завод, НПО «Базальт», НПО «Искра». Кроме того, МИД Японии еще двум российским компаниям запретил экспорт продукции.

Виталина Ярховска