В Краснодарском крае работают более 5 тысяч объектов придорожного сервиса

В Краснодарском крае создана сеть из свыше 5,5 тыс. магазинов, гостиниц, ресторанов, торговых площадок и автозаправочных станций. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в интервью ТАСС, отметив, что придорожный сервис играет ключевую роль в развитии туризма и повышении удобства для жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам главы Кубани, регион продолжит благоустраивать территории в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Господин Кондратьев отметил, что в следующем году могут благоустроить еще больше парков и скверов по всему краю.

«Помощники у нас самые лучшие — сами жители, они болеют душой за свои любимые зоны отдыха и готовы контролировать качество работ. Такое неравнодушие важно, чтобы все работы велись взвешенно, не для галочки»,— заявил губернатор.

Он также добавил, что важно максимально сохранять уже существующие зеленые насаждения и высаживать новые деревья от кубанских производителей, стимулируя развитие смежных отраслей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2019–2024 годах из краевого и федерального бюджетов было направлено 61,8 млрд руб., что позволило привести в нормативное состояние 983 объекта протяженностью почти 1,5 тыс. км. В том числе речь идет о региональных трассах и дорог в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях.

Анна Гречко