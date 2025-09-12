Города и районы Кубани получили 11,6 млрд рублей на ремонт и строительство дорог

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью ТАСС заявил, что регион стал одним из лидеров нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По его словам, в 2019–2024 годах из краевого и федерального бюджетов было направлено 61,8 млрд руб., что позволило привести в нормативное состояние 983 объекта протяженностью почти 1,5 тыс. км, включая региональные трассы и дороги в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерация.

В 2025 году на ремонт и строительство дорог в городах и районах края выделено 11,6 млрд руб. Из дорожного фонда 48% направят на ремонт и содержание, 23% — на строительство и реконструкцию, более 22% — на субсидии муниципалитетам. Глава региона отметил, что количество жалоб жителей на состояние дорог снизилось, однако запросы на подъезды к школам, детским садам и больницам, а также на освещение тротуаров остаются актуальными.

Для снижения нагрузки на внутригородские дороги продолжается строительство обходов, а в Краснодаре разработана программа комплексного развития транспортной сети до 2035 года стоимостью более 150 млрд руб. В нее вошли 27 объектов, включая Тургеневский мост, улицы Красных Партизан и Сергея Есенина, Западный обход и развязку на пересечении улиц Тихорецкой и Володарского.

До 2030 года власти планируют отремонтировать еще около 1,5 тыс. км автодорог и построить или реконструировать около 150 км. Среди ключевых проектов — первый этап Восточного подъезда к Краснодару и реконструкция участка трассы Краснодар — Кропоткин между станицами Васюринской и Воронежской.

Вячеслав Рыжков