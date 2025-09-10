Денис Паслер опередил конкурентов за пост губернатора по размеру годового дохода

Пять кандидатов на должность главы Свердловской области отчитались о годовом доходе в 33,6 млн руб., следует из данных со стендов на избирательных участках. Наибольший заработок среди политиков указал врио губернатора Денис Паслер (претендент от «Единой России») — 11,5 млн руб., представители оппозиции сообщили о получении от 4,1 до 7,1 млн руб. в 2024 году.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности:

Денис Паслер также уведомил избирком, что ему принадлежит земельный участок (936 кв. м.) и здание (177,9 кв. м) в Свердловской области, 1/2 доли земельного участка (1 829 кв. м) и жилого дома (555,1 кв. м) в Московской области. На банковском счете кандидата находится 1,1 млн руб. По информации стенда, несовершеннолетний сын политика Денис Паслер в 2024 году заработал 1,2 млн руб., остаток средств на пяти его счетах в банках составил 11,6 млн руб.

Депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») отчитался о годовом доходе в 7,1 млн руб. Кандидат владеет нежилым помещением (142,2 кв. м), тремя земельными участками от 1 500 до 1 650 кв. м в Свердловской области, автомобилями Smart Forwo Coupe, Land Rover Discvery 4, Audi Q7 и GWM Tank 500. Супруга политика Ирина Кузнецова возглавляет «Уралинпэк-Екатеринбург» (доля владения — 100%), распоряжается тремя земельными участками от 800 до 2 199 кв. м, жилым домом (141,6 кв. м) и квартирой (116,3 кв. м) на Среднем Урале.

Заместитель председателя свердловского заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) сообщил о годовом заработке в 6,6 млн руб., в совместной собственности коммуниста находится квартира площадью 92,6 кв. м в Свердловской области. Жена кандидата в губернаторы, депутат гордумы Екатеринбурга Виктория Ивачева отчиталась о доходе в 1,7 млн руб. и о наличии квартир в Тульской области (11,5 кв. м), Краснодарском крае (35,9 кв. м) и Свердловской области (92,6 кв. м), 1/2 доли земельного участка в Тульской области (920 кв. м), мишно-места на Среднем Урале (14,2 кв. м) и автомобиля Toyota RAV4.

Депутат регионального заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) указал поступление 4,2 млн руб. в 2024 году. Кандидату принадлежит жилой дом (327,3 кв. м), 1/2 доли земельных участков площадью от 1 474 до 14 517 кв. м в Свердловской области, земельный участок в Челябинской области (583 кв. м), 1/2 доли административно-бытового корпуса (144,5 кв. м), 1/2 доли зернотока (758,8 кв. м), 1/2 доли производственных зданий от 1 092,2, до 1 452,3 кв. м в Челябинской области и мотоцикл Harley-Davidson FLHXS. В совместной собственности у либерал-демократа находится квартира (75,3 кв. м) и два машина-места по 15,4 кв. м каждое на Среднем Урале. Супруга политика Светлана Каптюг владеет BMW X2 xDrive20d, 6,1 млн руб. на восьми банковских счетах и половиной уставного капитала туристического агентства «Панама».

Депутат свердловского парламента Рант Краев («Новые люди») отчитался о годовом доходе в 4,1 млн руб. «Остаток средств на семи счетах в банках: 620,45 руб.»,— сказано на информационном стенде.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней 12-14 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

В ходе избирательной кампании кандидаты потратили на подготовку к выборам 92,1 млн руб. Наиболее в кампанию вложился Денис Паслер, который направил 48,7 млн руб., представители оппозиции израсходовали только 43,3 млн руб.

Василий Алексеев