Потепление в отношениях между Вашингтоном и Минском. Главное

11 сентября представитель президента США Джон Коул встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске. Переговоры прошли результативно: по официальным заявлениям, американцы добились освобождения 52 заключенных из тюрем Белоруссии, а белорусы — частичного снятия санкций, в частности, с национальной авиакомпании «Белавиа». Саму встречу представитель Дональда Трампа охарактеризовал как чрезвычайно продуктивную. О том, как прошли и чем завершились переговоры, — в материале «Ъ».

О чем договорились

Освобождение Белоруссией 52 заключенных. Это самая крупная партия заключенных, помилованных Александром Лукашенко за время переговоров с США по этому вопросу. Среди них есть граждане Литвы, Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции. По данным Reuters, в числе освобожденных также сотрудник структур Евросоюза.

Снятие санкций с «Белавиа» как ответный жест США. Вашингтон ослабит санкции в отношении национальной белорусской авиакомпании «Белавиа». Ей будет разрешено обслуживать и закупать компоненты для своих самолетов, в том числе «Боингов».

Нормализовать отношения и укреплять экономическое сотрудничество. По словам Джона Коула, главная цель взаимодействия — нормализация двусторонних отношений в части экономического и политического сотрудничества.

Заключить «крупную сделку» об освобождении большего количества заключенных. «Если Дональд настаивает на том, что он готов принять всех этих освобожденных заключенных, благослови вас Бог, давайте попробуем заключить глобальную сделку, как любит говорить мистер Трамп, крупную сделку»,— сказал Александр Лукашенко.

Работать над возобновлением работы посольства в Минске. Джон Коул признал, что в администрации Белого дома хотят, чтобы в Минске был американский посол, а дипмиссия была полностью укомплектована. По его словам, возвращение посольства — это вопрос «ближайшего будущего».

Работать над снятием санкций в отношении Белоруссии. По итогам визита Джон Коул выразил уверенность в том, что Европа последует примеру США и также ослабит санкции против Белоруссии. Он заверил, что работа по вопросу снятия санкций будет продолжаться.

Как проходили переговоры

«Редкий акт личной дружбы». На встрече Джон Коул лично передал Александру Лукашенко поздравительное письмо от четы Трампов. В письме говорилось, что они «молятся о здоровье и благополучии» господина Лукашенко. Это письмо посланник американского лидера назвал «редким актом личной дружбы».

Запонки с изображением Белого дома — в подарок. Помимо письма, господину Лукашенко был вручен подарок — запонки с изображением Белого дома. В ответ белорусский лидер пообещал «в долгу не остаться».

Дух перемен. Джон Коул сообщил, что в ходе беседы у него сложилось впечатление, будто Александр Лукашенко хочет изменений. При этом американец отметил, что перемены не могут произойти в одночасье.

Анастасия Домбицкая