Лукашенко передали письмо от Трампа с «наилучшими пожеланиями»

Представитель американского президента Джон Коул на встрече в Минске передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа. C супругой Меланией они поздравили господина Лукашенко с прошедшим 30 августа днем рождения.

«С надеждой на грядущий год, мы молимся о Вашем здоровье и благополучии, а также о дальнейшем прогрессе в достижении наших общих целей от имени народов Соединённых Штатов и Беларуси»,— говорится в письме, текст которого приводит БЕЛТА.

Дональд Трамп поздравил белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире US Open. «Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями»,— отметил американский президент.

Дональд Трамп также передал в качестве подарка запонки с изображением Белого дома. «Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту»,— рассказал Джон Коул. «Ну, я постараюсь в долгу не остаться»,— ответил Александр Лукашенок.

Лусине Баласян