США хотят возобновить работу посольства в Минске

Представитель американского президента Джон Коул на встрече в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что США хотят возобновить работу посольства в республике. По словам американского чиновника, этот шаг необходим для дальнейшей нормализации отношений между странами. Примерные сроки возвращения дипломатов США в Минск он не назвал.

«Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим»,— сказал Джон Коул (цитата по БЕЛТА). «Мы готовы, и президент Трамп готов, сделать все для того, чтобы наши взаимоотношения нормализовать окончательно»,— подчеркнул он.

Посольство США в Минске приостановило работу, включая предоставление плановых и экстренных консульских услуг, 28 февраля 2022 года. Причиной стали «проблемы с безопасностью» из-за начала российской спецоперации на Украине. Вслед за этим Госдепартамент рекомендовал американским гражданам не посещать Белоруссию, а тем, кто находится на территории страны, «немедленно уехать». Эта рекомендация сохраняется до сих пор.

Лусине Баласян