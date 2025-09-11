Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома

Президент США Дональд Трамп передал в подарок президенту Белоруссии Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома. Подарок вручил помощник президента США Джон Коул, который сегодня был принят белорусским лидером в Минске. Господин Лукашенко в ответ пообещал «в долгу не остаться».

«Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать Президенту»,— поделился подробностями Джон Коул.

«Да, интересные запонки. С изображением Белого дома, — сказал Александр Лукашенко. — Ну, я постараюсь в долгу не остаться».

Сегодня заместитель помощника президента США Джон Коул был принят Александром Лукашенко в Минске. По итогам переговоров близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж. Параллельно с этим президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в Литву прибыли 52 гражданина, освобожденных после заключения в Белоруссии.

В июне Александр Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом, а также Джоном Коулом (в команде Дональда Трампа он отвечаю за контакты с Белоруссией). Вскоре после этой встречи белорусские власти освободили 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Среди отпущенных на свободу оказался и белорусский оппозиционер Сергей Тихановский: в 2020 году он собирался баллотироваться в президенты страны, но после его ареста вместо него выдвигалась супруга Светлана Тихановская.

Анастасия Домбицкая