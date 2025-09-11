Открытие аэропорта Краснодар: главное

В четверг, 11 сентября, стало известно о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс будет выполнен из Москвы 17 сентября авиакомпанией «Аэрофлот». По данным Министерства транспорта РФ, специалисты межведомственной группы на базе Росавиации проработали вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

