Открытие аэропорта Краснодар: главное
В четверг, 11 сентября, стало известно о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс будет выполнен из Москвы 17 сентября авиакомпанией «Аэрофлот». По данным Министерства транспорта РФ, специалисты межведомственной группы на базе Росавиации проработали вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
- Полеты могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск. Интенсивность — не более пяти взлетно-посадочных операций в час.
- До конца сентября «Аэрофлот» планирует восстановить международную программу полетов из Краснодара. В ближайшее время перевозчик может запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.
- Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте «Аэрофлота», 17 и 18 сентября стоимость полета в Краснодар начинается от 13,7 тыс. руб. Билет на рейс 19 и 20 сентября можно приобрести в среднем за 15,5 тыс. руб. Время в пути составляет 3 часа 55 минут.
- В свою очередь о возобновлении полетов в Краснодар также заявили авиакомпании «Победа» (с 19 сентября) и S7 Airlines (дата не определена). Авиаперевозчик Azur air намерен рассмотреть возможности для выполнения полетов гражданских судов в Краснодар.
- Аэропорт краевой столицы не принимал самолеты более 3,5 лет в целях соблюдения безопасности. На протяжении этого времени воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы. Штат сотрудников укомплектован.
- В Краснодаре оба терминала, аэродром и специальная техника готовы к работе. Летом прошлого года на объекте построили дополнительную рулежную дорожку и отремонтировали привокзальную площадь. Фасады терминалов обновили, также улучшили навигацию внутри и отремонтировали парковочную зону.
- Согласно данным Минтранса РФ, возобновление работы авиагавани столицы Краснодарского края увеличит возможности местных жителей и бизнеса в регионе, а также сделает отдых на Азовском и Черном морях доступнее для туристов.