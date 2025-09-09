ХК «Сочи» одержал первую победу после назначения нового тренера

Московское «Динамо» уступило «Сочи» со счетом 2:3 по буллитам в матче КХЛ, который стал юбилейным 1 тыс. для столичного клуба в регулярных чемпионатах лиги. Встреча прошла на арене москвичей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В составе гостей голы забили Сергей Попов на 43-й минуте и Тимур Хафизов на 57-й. За хозяев — Даниил Пыленков (22-я минута) и Кирилл Адамчук (40-я).

Для «Сочи» эта победа стала первой в сезоне. Ранее команда уступила московскому «Спартаку» со счетом 3:4. «Динамо» потерпело второе поражение подряд — в стартовом матче сезона подопечные Алексея Кудашова проиграли московскому ЦСКА 2:6.

Матч с «Сочи» стал также 200-м для бело-голубых на ВТБ-Арене. «Сочи» возглавляет Владимир Крикунов, который руководил «Динамо» с 2004 по 2008 год и с 2018 по 2021 год. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка европейских чемпионов в 2006-м.

В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом» 11 сентября. «Сочи» на следующий день примет ЦСКА.

В других матчах игрового дня казахстанский «Барыс» дома обыграл хабаровский «Амур» 4:3 по буллитам, а челябинский «Трактор» на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:3.

Мария Удовик