Стоимость отдыха на черноморском побережье снизилась на 13% в августе

Цены на поездки к Черному морю в августе 2025 года стали ниже на 13,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го. Об этом сообщается в данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Снижение стоимости зафиксировано и по другим направлениям внутреннего туризма. Подешевели речные круизы (–8%), проживание в гостиницах категории 1* и мотелях (–2,6%), путевки в пансионаты и дома отдыха (–2,5%), размещение в хостелах и санаториях (–1,9%). В гостиницах уровня 2–5* снижение составило от 0,8 до 1,5%.

В сегменте зарубежного туризма, напротив, отмечен рост цен. Поездки в Египет подорожали на 6,9%, в ОАЭ — на 5,6%, в страны Юго-Восточной Азии — на 2,4%, в Турцию — на 1,1%. Поездки в Закавказье стали дешевле на 6,6%, а в Беларусь — на 2,5%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что стоимость сентябрьских туров в Сочи на двоих с завтраком и перелетом из Москвы стартует от 100 тыс. руб. Аналогичные поездки в Турцию обходятся дешевле — от 97,7 тыс. руб.

Анна Гречко