Сентябрьские туры в Сочи подорожали сильнее турецких

Стоимость сентябрьских туров в Сочи на двоих с завтраком и перелетом из Москвы стартует от 100 тыс. руб. Аналогичные поездки в Турцию обходятся дешевле — от 97,7 тыс. руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным АТОР, цены на отдых в Сочи варьируются от 100,5 тыс. до 169,9 тыс. руб. Для сравнения, тур в Аланью стоит 97,7–127,9 тыс. руб., а в Кемер — 112,1–120,2 тыс. руб. В рейтинге бюджетных пляжных направлений Сочи занимает четвертое место после Китая (Хайнань), ОАЭ и Турции.

Средняя стоимость тура «все включено» на 10 ночей в Сочи летом 2025 года достигла 184 тыс. руб. на двоих с перелетом. Это почти вдвое дороже аналогичных предложений в Турции, где отдых стоил около 90 тыс. руб.

Анна Гречко