На Крымском мосту выстроилась очередь более чем из 500 автомобилей

Утром 11 сентября на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи ожидают проезда 503 автомобиля. Время ожидания составляет около двух часов, сообщается в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подходах к мосту.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не зафиксировано.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в сентябре 2025 года на пунктах досмотра при въезде в Крым через мост и при выезде из республики прогнозировали преимущественно свободное движение.

Анна Гречко