На Крымском мосту в сентябре прогнозируют отсутствие пиковых очередей

В сентябре 2025 года на пунктах досмотра при въезде в Крым через мост и при выезде из республики прогнозируют преимущественно свободное движение. Время ожидания составит не более часа, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на переправе.

Согласно опубликованному прогнозу, при выезде из Крыма в течение месяца серьезных задержек не ожидается. Лишь в отдельные дни первой и третьей недели сентября возможна умеренная загруженность — до двух часов.

При въезде в Крым ситуация в целом аналогична: прогнозируется преимущественно свободное движение. Исключение составляет 13 сентября, когда время ожидания может достичь четырех часов. Кроме того, в начале второй недели месяца возможны очереди продолжительностью до двух часов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что целевой показатель досмотра в один час на Крымском мосту не удалось выдержать из-за усиленных мер безопасности.

Анна Гречко