Краснодарская ГК «Агротек» собирается вложить еще 2,5 млрд в площадку в Липецке

Группа компаний «Агротек» Николая Грушко намерена вложить еще 2,5 млрд руб. в развитие своей площадки в особой экономической зоне «Липецк». До 2029 года в Елецком районе планируется строительство хабов для бобовых и масличных культур, семян, химии и удобрений, а также запуск цехов по обработке кукурузы и комплекса по производству удобрений, пишет «Ъ-Черноземье» со ссылкой на компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

10 сентября компания ввела в эксплуатацию селекционно-семеноводческий центр «Агротек-Промцентр», ставший финальным этапом первой очереди строительства. На проект было направлено около 2 млрд руб. при изначальном бюджете в 1,5 млрд. Центр мощностью 30 тыс. т семян в год может быть дооснащен для удвоения производства.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал запуск стратегическим шагом для агропромышленного комплекса региона и страны. По его словам, проект позволит снизить импортозависимость в семеноводстве и укрепить продовольственную безопасность.

ООО «Агротек-Промцентр», зарегистрированное в 2022 году, в 2024 году показало выручку в 7,17 млн руб. при убытке в 34,6 млн руб. Учредителем компании является Николай Грушко.

Вячеслав Рыжков