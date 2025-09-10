За право на поездки

В Ростове-на-Дону Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков отреагировала на сообщения о формировании «белого списка» интернет-ресурсов — направила в федеральные органы власти письмо с требованием включить в него сервисы такси. Таксопарки считают, что в периоды отключения мобильного интернета россияне должны иметь возможность воспользоваться услугами всех перевозчиков. В противном случае это будет нарушать антимонопольное законодательство и приведет многих из них к банкротству.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков (АРПП, зарегистрирована в Ростове-на-Дону), выступающая в защиту интересов участников этого рынка, направила в Минцифры, которое формирует «белый список» интернет-ресурсов, Минтранс и ФАС заявление о необходимости включить в него всех участников таксомоторных перевозок. Копия обращения имеется у редакции.

В «белый список» (Реестр социально значимых сервисов), рекомендованный Минцифры, включаются сервисы, работа которых будет поддерживаться во время отключений мобильного интернета. Как ранее писал «Ъ», который ознакомился с реестром, в «белый список» включены крупнейшие банки, портал «Госуслуг», сайты электронного голосования, почтовые сервисы, соцсети, ресурсы крупнейших ритейлеров и маркетплейсов.

Власти объясняют эти перебои необходимостью обеспечения безопасности и советуют планировать жизнь так, чтобы обходиться стационарным интернетом. В обращении перевозчиков говорится, что они не ставят под сомнение необходимость введения данных ограничений для обеспечения безопасности населения, но отключение мобильного интернета негативно влияет на работу служб легкового такси, поскольку практически все они работают через мобильные приложения.

«Актуальный мониторинг ситуации показывает, что отдельные операторы связи уже начали предоставлять доступ пользователей к определенному интернет-контенту, например, сервису такси “Яндекс.Go”, приложению для водителей такси, службы доставки Яндекс. Вместе с тем, следует указать, что российский рынок перевозок такси и сервисов доставки не ограничивается только данными сервисами, он насчитывает сотни других мобильных приложений, используемых водителями такси, курьерами, пассажирами, клиентами доставки», — говорится в обращении.

Возможность реализации предложения о включении всех сервисов такси в «белый список» они подкрепляют доводом о том, что все легальные перевозчики таксомоторами есть в ФГИС «Такси», администрируемой ФГБУ «СИЦ Минтранса России».

«Отсутствие единого подхода к участникам рынка, когда одним предоставляется доступ в интернет (то есть, преференция), а другим — нет, ведет к искусственному ограничению и даже устранению конкуренции, монополизации рынка крупными игроками… Вместе с тем, поддержание и обеспечение конкуренции на всех товарных рынках является одним из важных направлений государственной политики», — добавляется в обращении.

Заместитель директора ростовской компании-перевозчика «Такси 306» Елена Четверкина рассказывает, что местные таксопарки итак едва могут конкурировать с такси «Яндекса», который, по сути, является монополистом рынка.

«Отключение им мобильного интернета ставит местные таксопарки в абсолютно неконкурентные условия. Ни наши клиенты не могут открыть приложение, ни водители свой сервис. Даже если они получают заказы с wi-fi, то выехав на заказ, теряют связь с клиентом. Но даже если взять клиента удалось и заказ выполнен, его оплата без интернета не может пройти. Какое-то время и пассажиры, и водители терпят, но потом уходят к тому же ”Яндексу”. Нормальной эту ситуацию назвать нельзя», — поясняет госпожа Четверкина.

Она также рассказала «Ъ–Ростов», что сейчас таксопарки региона готовят через АРПП еще одно обращение — к органам власти Ростовской области. И перед ними таксопарки собираются поставить проблему о невозможности честно конкурировать с крупным федеральным игроком, а также предупредить власти о рисках банкротств, в которые могут «свалиться» местные перевозчики только за время рассмотрения их обращения (по закону это — один месяц). Таксисты будут просить главу региона поддержать их инициативу и проработать с федеральными властями вопрос включения легальных участников рынка перевозок такси Ростовской области в «белый список».

Ранее Минцифры заявляло, что «белый список» еще будет дополняться с учетом «фактической востребованности» сервисов. По данным «Ъ», в этот перечень еще будут включаться банки и региональные сервисы. Но они должны будут соответствовать некоторым требованиям безопасности. Например, по маршрутизации трафика, расположению серверов и невозможности скрывать IP-адрес. В Минцифры обещают дополнять список с учетом «фактической востребованности» сервисов..

Михаил Волкодав