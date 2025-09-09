«Ъ» ознакомился со списком сайтов, которые будут работать при отключении интернета

«Ъ» ознакомился с «Реестром социально значимых сервисов», рекомендованным Минцифры. В «белый список» интернет-ресурсов, которые будут работать во время отключения мобильного интернета, планируют включить 57 наименований сервисов. Среди них — крупнейшие банки, портал «Госуслуг», сайты электронного голосования, ресурсы крупнейших продуктовых сетей и т. д. Ранее «Ъ» сообщал, что в список планируют включить крупнейшие банки, а Минцифры заявляло, что список будет дополняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ» приводит список ресурсов, которые должны войти в перечень:

«Яндекс», «ВКонтакте», ОК, Mail.ru, Ozon, Wildberries, «Дзен», «Госуслуги», Avito.

Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Банки.ру».

Rutube, 2GIS, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Т2.

РЖД, Gismeteo, ритейлер DNS, «Почта России».

НСПК, ЮниКредит Банк, ГПБ-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

Сайты правительства, АП и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и «Госвеб».

X5 Retail Group, «Магнит», «Кинопоиск» и «Иви», платформа HH.ru.

«Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК и Pikabu.

TuTu.ru, «Аптека.ру», букмекер «Фонбет», сервис продажи авто «Дром», DRIVE2, IXBT, сайт «Лемана ПРО».

Алексей Жабин