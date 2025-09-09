Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Ъ» ознакомился со списком сайтов, которые будут работать при отключении интернета

Там оказались «ВКонтакте», «Госуслуги», Pikabu и «Фонбет»

«Ъ» ознакомился с «Реестром социально значимых сервисов», рекомендованным Минцифры. В «белый список» интернет-ресурсов, которые будут работать во время отключения мобильного интернета, планируют включить 57 наименований сервисов. Среди них — крупнейшие банки, портал «Госуслуг», сайты электронного голосования, ресурсы крупнейших продуктовых сетей и т. д. Ранее «Ъ» сообщал, что в список планируют включить крупнейшие банки, а Минцифры заявляло, что список будет дополняться.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ» приводит список ресурсов, которые должны войти в перечень:

  • «Яндекс», «ВКонтакте», ОК, Mail.ru, Ozon, Wildberries, «Дзен», «Госуслуги», Avito.
  • Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Банки.ру».
  • Rutube, 2GIS, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Т2.
  • РЖД, Gismeteo, ритейлер DNS, «Почта России».
  • НСПК, ЮниКредит Банк, ГПБ-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
  • Сайты правительства, АП и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и «Госвеб».
  • X5 Retail Group, «Магнит», «Кинопоиск» и «Иви», платформа HH.ru.
  • «Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК и Pikabu.
  • TuTu.ru, «Аптека.ру», букмекер «Фонбет», сервис продажи авто «Дром», DRIVE2, IXBT, сайт «Лемана ПРО».

Алексей Жабин

